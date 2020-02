Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau

Hildesheim (ots)

Der Geschädigte parkte seinen PKW Peugeot am Sonntag, 23.02.2020, gegen 14:00 Uhr in der Südstraße in Gronau. Als er am 27.02.2020 gegen 13:00 Uhr wieder zu seinem PKW ging, stellte er vorne links eine leichte Beschädigung an der Frontschürze fest. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich in diesem Zeitraum unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, im besten Fall der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Tel.Nr. 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell