Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit schwerverletztem Beifahrer auf der A65 - Zeugenaufruf-

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 09.05.2020 ereignete sich gegen 16:36 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf der A65, Richtungsfahrbahn Karlsruhe in Höhe der AS Neustadt-Süd. Dabei wurde ein 33-jähriger Beifahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis lebensbedrohlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus in der Umgebung gebracht, zudem entstand Sachschaden von ca. 40000EUR. Da der Unfallhergang derzeit noch unklar ist, wurde ein Gutachter für die Rekonstruktion des Unfalls eingeschaltet. Neben Kräften der Feuerwehr war auch die Autobahnmeisterei Kandel im Einsatz, da die A65 bis 21:30 Uhr voll gesperrt war und der Verkehr an der AS Neustadt-Süd abgeleitet wurde. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei den Fahrer eines grünen Pkw. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323-9550 oder per Email unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Poliizeiinspektion Edenkoben

N. Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell