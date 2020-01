Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Spiegel touchiert und geflüchtet.

Hildesheim (ots)

Sarsedt - Am 09.01.20, kam es gg. 14.45 Uhr zu einer Unfallflucht in der Oppelner Str. in Sarstedt. Dort parkte ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Paketdienstes kurzzeitig seinen VW Transporter am rechten Fahrbahnrand, um Ware auszuliefern. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel abgerissen war. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Spiegel beim Vorbeifahren beschädigt. Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell