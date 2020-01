Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Morgen des 07.01.2020, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Steinbergstraße Ecke Göttingstraße ein Verkehrsunfall, an dem ein Pkw BMW und eine Radfahrerin beteiligt waren.

Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine 44-jährige Frau aus Hildesheim mit einem BMW von der Göttingstraße nach rechts in die Steinbergstraße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine junge Frau mit einem Fahrrad den linken Gehweg der Steinbergstraße in Richtung Waldquelle. An der Einmündung kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge.

Die Beteiligten führten anschließend eine Unterredung. Demnach soll die Radfahrerin nicht verletzt worden sein. Die BMW-Fahrerin konnte aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit zunächst keine Beschädigungen an ihrem Fahrzeug feststellen.

Nachdem die Pkw-Führerin ihre Personalien übergab, verließ die Radfahrerin den Unfallort, ohne ihren Namen bekanntzugeben. Die 44-jährige stellte erst später Beschädigungen im Frontbereich ihres Fahrzeuges fest und informierte die Polizei.

Die Radfahrerin wurde wie folgt beschrieben:

-Ca. 15-17 Jahre alt

-Dunkelblonde Haare zum Zopf gebunden

-Schwarze Jacke

-Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Mountainbike mit einem Korb, in dem sich eine Tasche und ein Badmintonschläger befunden haben, gehandelt haben.

Die Radfahrerin sowie mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

