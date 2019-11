Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau in Wohnung überwältigt

Lüdenscheid (ots)

Polizeilicher Einsatz Am heutigen frühen Abend kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Parkstraße. Eine unter Betreuung stehende, psychisch kranke 54 Jährige randalierte in ihrer Wohnung und warf Gegenstände aus der Wohnung auf die Straße. Sie zerstörte ihre Rollläden und verbarrikadierte sich bei Erkennen der Polizei in ihrer Wohnung. Auf Grund ihrer Aggressivität und Gewaltbereitschaft öffneten die hinzugezogenen SEK Beamten gegen 21:30 Uhr die Tür zur Wohnung und überwältigten die Frau. Sie wurde unverletzt vorsorglich dem Krankenhaus zwecks Prüfung einer Zwangseinweisung zugeführt.

