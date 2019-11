Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettendiebe kamen mit Leiter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Die Polizei sucht nach dem Inhaber einer Schiebeleiter. Sie wurde bei einem Einbruch am Sonntag, 20. Oktober, in einen Getränkemarkt an der Alten Ziegelei verwendet. Gegen 2.50 Uhr löste der Alarm aus. Unbekannte Täter kletterten auf das Flachdach, zerstörten ein Oberlicht und stiegen über eine mitgebrachte Leiter in den Markt. Dort packten sie eine große Menge Zigaretten ein und verschwanden. Die Ermittler hoffen nun, über die Leiter Hinweise auf die Täter zu bekommen. Die Schiebeleiter könnte aus einem Diebstahl stammen. Der Transport dürfte nicht einfach gewesen sein. Möglicherweise wurden die späteren Einbrecher dabei beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg, Telefon 02391/9199-6214 bzw. -0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell