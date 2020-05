Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Mountainbike-Fahrerin stürzt aus bislang unbekannter Ursache

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag, dem 07.05.2020, gegen 19:00 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad auf der Freiburger Straße in Richtung Gundelfingen. Kurz nach der Ortsmitte verlor sie, aus bislang unbekannten Gründen, die Kontrolle über ihr Mountainbike, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu; einen Helm hatte sie nicht getragen. Zeugen, die zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon: 07681/4074-0 in Verbindung zu setzen.

