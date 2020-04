Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stoppt alkoholisierten Raser in Röbel (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel (ots)

Am 11.04.2020 konnte ein in verkehrsgefährdender Weise am Straßenverkehr teilnehmender Fahrer eines Audi A6 durch Kräfte des Polizeireviers Röbel gestoppt und kontrolliert werden. Der 26-jährige Deutsche befuhr die L 24 in Richtung Wredenhagen. Am Ortsausgang Wredenhagen beschleunigte der Fahrer auf 160 km/h und fuhr weiter in Richtung Kambs. Am Ortsausgang Kambs beschleunigte der Fahrer des Audi wiederum auf 180 km/h. Zeitweise nutzte der Fahrzeugführer beide Fahrstreifen und fuhr in teils unübersichtlichen Kurven vollständig auf dem entgegensetzten Fahrstreifen. Die Verfolgung des Fahrzeuges dauerte bis Röbel. Hier missachtete der Fahrer die Vorfahrt und fuhr ohne seinen PKW abzubremsen über den Einmündungsbereich weiter in Richtung Ampelkreuzung in der Bahnhofstraße. Am Kreisverkehr der Bahnhofstraße konnte das Fahrzeug mit Hilfe eines zur Unterstützung gerufenen weiteren Funkstreifenwagens gestoppt werden. Während der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,54 Promille. Daraufhin wurde beim ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Darüber hinaus ergaben sich im späteren Verlauf der Maßnahmen ebenfalls Anhaltspunkte für die Einnahme von Betäubungsmitteln. Außerdem wurde festgestellt, dass sich der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden eine offensichtlich gefälschte, griechische ID-Card sowie ein Glasbehältnis mit einer betäubungsmittel-ähnlichen Substanz und Zubehör zum Konsum gefunden. Der Fahrzeugführer muss sich in Folge dessen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Auf Grund der aktuell geltenden Vorschriften in Bezug auf die Corona-Pandemie wurden darüber hinaus Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den in Berlin wohnhaften 26-jährigen Fahrer und dessen ebenfalls aus Berlin stammenden 27-jährigen deutschen Beifahrer aufgenommen, da sie sich unberechtigt in Mecklenburg-Vorpommern aufgehalten haben. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell