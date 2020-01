Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Brüggen-Born (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 19.25 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter an die Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße An der Kreuzstraße in Brüggen-Born. Sie hebelten die Terrassentüre auf und durchsuchten im Haus die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (36)

