Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Bistard: Radfahrerin weicht Pkw aus und stürzt - Pkw fährt weiter

Viersen-Bistard (ots)

Am Freitag zeigte eine 57-jährige Radfahrerin aus Schwalmtal-Schagen einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an. Nach Ihren Angaben war sie gegen 07.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg Nahe der Brabanter Straße von Bistard in Richtung Süchteln unterwegs, als ihr ein Pkw entgegenkam. Der Fahrer/die Fahrerin lenkte den Pkw zunächst nach rechts, musste dann aber wieder ganz auf den Feldweg fahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 57-Jährige auf den Grünstreifen aus. Sie rutschte aus und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Pkw setze seine Fahrt in Richtung Dülken fort. Bei dem Pkw könnte es mich um einen Kastenwagen gehandelt haben. Mögliche Hinweise auf den Pkw und Fahrer/Fahrerin bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen über die 02162/377-0. /wg (34)

