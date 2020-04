POL-KA: (KA) Rheinstetten - Roller schwer verunfallt

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Samstag gegen 20:15 Uhr ereignete in der Karlsruher Straße in Rheinstetten ein schwerer Unfall mit einem Roller, so dass der 17-jährige Fahrer mit leichten Verletzungen und die 18-jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden mussten.

Der 17-Jährige Fahrer befuhr die Karlsruher Straße in Richtung Leichtsandstraße und wollte nach links in Weiterführung der Karlsruher Straße einbiegen. Noch vor dem Abbiegevorgang stürzte der Roller auf die rechte Seite.

Bei dem Sturz wurde der Tank des Rollers beschädigt, so dass zur Beseitigung der Fahrbahnverunreinigung eine Nassreinigung durchgeführt werden musste.

