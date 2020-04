POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung am Indianerbrunnen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein alkoholisierter 32-Jähriger hat nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei am Samstagnachmittag am Indianerbrunnen auf dem Werderplatz einen Streit provoziert und seinen Kontrahenten unter anderem bespuckt und beleidigt.

Der Ursprung der Auseinandersetzung war gegen 15.50 Uhr in der Werderstraße, als der Tatverdächtige den 33 Jahre alten Geschädigten an dessen Hauseingang nicht vorbeilassen wollte. Der sich dann entwickelnde Streit verlagerte sich schließlich auf den Werderplatz, wo der 33-Jährige vom Beschuldigten bespuckt und beleidigt wurde. Außerdem warf dieser mit einer Bierflasche nach ihm und traf ihn am Bein. Glücklicherweise wurde der 33-Jährige nicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde beim Beschuldigten ein Alkoholwert von 2,26 Promille festgestellt. Er erhielt einen Platzverweis. Außerdem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, ein.

