Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzappel - Geklärte Verkehrsunfallflucht

Holzappel (ots)

Am 11.03.2020 gegen 08:30 Uhr beschädigte eine Verkehrsteilnehmerin, beim rückwärts ausparken, die Mauer an einer Hofeinfahrt. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Mauer, sowie am PKW der Verursacherin. Hiernach entfernte sie sich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Polizeibeamten das Kennzeichen der Verursacherin mitteilen und diese somit ermittelt werden. Gegen sie wurde ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.

