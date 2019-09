Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein Schwerverletzter und etwa 1.900 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (28.09.2019) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 25-jähriger alkoholisierter Mann befuhr gegen 23:45 Uhr mit seinem Pkw Renault die Bahnhofstraße vom Deckerkreisel kommend in Fahrtrichtung Wilhelmsplatz. Hierbei erfasste er einen 55-jährigen Fußgänger, der die Straße von Seite Bahnhof Bad Cannstatt überqueren wollte. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw Renault, der zunächst flüchtete, kehrte kurze Zeit später an die Unfallörtlichkeit zurück. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

