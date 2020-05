Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Pkw-Aufbruch Täter leistet Widerstand

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei Herford durch den Nutzer eines Citröen Jumper informiert, dass sich zur Tatzeit gegen 02.00 Uhr eine bislang unbekannte Person an seinem Fahrzeug an der Füllenbruchstraße zu schaffen macht. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein 30-Jähriger aus Hiddenhausen vor Ort angetroffen. Dieser hatte sich auf bislang unbekannte Weise einen Zutritt zum Transporter verschafft und diesen nach Diebesgut durchsucht. Der alkoholisierte Beschuldigte zeigte sich vor Ort uneinsichtig und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Zur Verhinderung weitere Straf-/und Ordnungswidrigkeiten wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen. Während des Transportes randalierte der 30-Jährige mehrfach und spuckte im Fahrzeug. Er versuchte sich polizeilicher Maßnahmen zu entziehen. Mit Hilfe einfacher körperlicher Gewalt konnte der Beschuldigte letztendlich beruhigt werden und verbrachte die Nacht in Gewahrsam.

