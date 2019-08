Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall- Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 67- jähriger Bergheimer und ein 33- jähriger Pulheimer erlitten durch die Kollision ihrer PKW leichte Verletzungen. Sie waren mit ihren Fahrzeugen am Samstagmorgen (10.08.2019 10:10 Uhr) auf der Bonnstraße (L183) unterwegs. Der Bergheimer fuhr in Richtung Pulheim. Kurz hinter der Anschlussstelle der Bundesstraße 59 geriet er aus noch nicht bekanntem Grund auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer bemerkte das und konnte noch nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der hinter ihm fahrende Pulheimer versuchte ebenfalls nach rechts auszuweichen, was ihm aufgrund der Schutzplanke allerdings nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Durch das Ausweichmanöver wurde die Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bonnstraße gesperrt werden.

