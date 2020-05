Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer im Einkaufsmarkt- Streit wegen Maskenpflicht

Löhne (ots)

(sls) Die Polizei wurde am Samstagabend zu einem Einsatz in einem Einkaufsmarkt an der Albert-Schweitzer-Straße gerufen. Gegen 17.45 Uhr befand ein 39-Jähriger aus Bad Salzuflen im Einkaufsmarkt und missachtete die Regeln der Corona-Schutzverordnung in dem er keine erforderliche Mundschutzmaske trug. Zudem hustete er scheinbar mehrfach absichtlich und unterstrich seine Verhalten mit den Ausrufen "Corona". Der Beschuldigte wurde durch einen Kunden auf sein Fehlverhalten angesprochen. Unvermittelt schlug der 39-Jährige dem Kunden mit der Hand ins Gesicht. Erst mit Unterstützung durch weitere Zeugen, konnte die Situation anschließend bis zum Eintreffen der Polizeibeamten beruhigt werden. Nach Klärung des Sachverhaltes und einer Personalienfeststellung wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt und er musste den Markt verlassen. Er muss jetzt mit Anzeigen wegen Körperverletzung und Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung rechnen.

