Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Überholvorgang- Geparkter PKW beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (25.5.) kam es am auf der Südlenger Straße in Kirchlengern zu einem Unfall bei einem Überholvorgang. Eine 21-Jährige beabsichtigte gegen 08.00 Uhr mit ihrem Fiat Seicento in Höhe der Hausnummer 131 einen vor ihr fahrenden Opel Vivaro zu überholen. Hierbei übersah die Bünderin jedoch, dass der 59-Jährige Fahrer des Opels nach links auf den dortigen Parkplatz eines Reifenservices einbiegen wollte. Als sie den Abbiegevorgang des Hiddenhauser bemerkte, versuchte sie noch nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam sie jedoch nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen in der Zufahrt geparkten Hyundai. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die 21-Jährige musste aufgrund leichter Verletzungen im Kopfbereich durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

