Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wer kennt die unbekannten Trickdiebe?

Hannover (ots)

Mit der Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera eines Supermarktes fahndet die Polizei Hannover nach einem Mann und einer Frau. Sie stehen im Verdacht, sich gegenüber einer Seniorin als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und so Geld und Schmuck erbeutet zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 75 Jahre alte Hannoveranerin am Vormittag des 02.12.2019 (Montag) in einer Bank im Stadtteil Herrenhausen Geld abgehoben. Dabei wurde sie vermutlich bereits von dem späteren Täterpaar beobachtet. Im weiteren Verlauf verfolgten die Unbekannten die Seniorin in einen Supermarkt am Herrenhäuser Markt und danach weiter zu ihrer in der Nähe gelegenen Wohnung im Stadtteil Herrenhausen. An der Wohnungstür klingelte der männliche Täter und verschaffte sich, unter dem Vorwand Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend entwendete er oder seine unbekannte Komplizin die zuvor abgehobenen 500 Euro sowie zwei Ringe.

Nun fragt die Ermittlungsgruppe Trick der Polizei Hannover konkret: Wer kennt das Täterpaar bzw. kann Hinweise zu den Personen geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell