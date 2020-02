Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfall in Ledeburg - Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Hannover (ots)

Am Montag, 10.02.2020, gegen 11:00 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall am Verdener Platz gekommen. Der Fahrer eines Peugeot ist alleinbeteiligt gegen einen Baum geprallt und wenig später im Krankenhaus verstorben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen befuhr der 63-jährige Fahrer aus Hannover die Verdener Straße in Richtung der Straße Am Fuhrenkampe. Am Verdener Platz gabelt sich die Straße nach rechts und links. Der Mann steuerte aus unbekannter Ursache seinen SUV geradeaus frontal in eine Baumgruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er wurde nicht ansprechbar in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /mr, now

