Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, den 14.03.2020, um 19:00 Uhr befuhr eine 57-jährige PKW-Fahrerin die Hahnhofer Straße in Richtung Vogelpark Böhl-Iggelheim. Zeitgleich befuhr ein 51-jähriger Fahrradfahrer die gleiche Strecke in die entgegensetzte Richtung. Da der Radfahrer in Schlangenlinien in Richtung des Pkw fuhr, musste die Autofahrerin ausweichen und eine Notbremsung einleiten. Trotzdem kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge. Der Radfahrer flüchtete direkt zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten wenige Meter von der Unfallstelle entfernt aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,44 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert wurde.

