Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Spende der Elektro-Innung für den Kreis Pinneberg an die Kreisjugendfeuerwehren Pinneberg

Pinneberg (ots)

Termin: Donnerstag, 23. Januar 2020, 13.00 Uhr Ort: Feuerwehrtechnische Zentrale, Alte Bundesstraße 10, Tornesch-Ahrenlohe

Horst / Tornesch. Handwerk Schleswig-Holstein e. V. hat mit dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein einen Kooperationsvertrag geschlossen, um gemeinsam Jugendlichen den Übergang von der Schule in das Arbeitsleben zu erleichtern. Diese Kooperation lebt auch auf der Ebene der Kreisfeuerwehrverbände und Kreishandwerkerschaften, wo die örtlichen Innungen zusammengefasst sind. Im Kreis Pinneberg ist dazu am Samstag, den 22. August 2020 ein "Aktivtag Handwerk" der Innungen und einzelnen Innungsbetriebe mit Mitmachaktionen für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren auf der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch vorgesehen (Informationen folgen, da auch noch weitere Innungsbetriebe ihre Teilnahme melden können). Berufe im Handwerk werden vorgestellt und die jungen Kameradinnen und Kameraden können so die verschiedenen Werkstoffe und beruflichen Möglichkeiten im Handwerk kennenlernen und erleben. Auch die Elektro-Innung für den Kreis Pinneberg wird mit Ständen vor Ort sein. Sie hat als Unterstützung der Kreisjugendfeuerwehren vorab eine Spende für die Anschaffung von Pavillons zugesagt, damit diese schon auf ihren Veranstaltungen in diesem Jahr wie dem Pfingstzeltlager Schutz vor Sonne und Regen findet. "Handwerk und Feuerwehren passen prima zusammen" findet der Obermeister der Elektro-Innung Heinfried Torst aus Kummerfeld. "Wir unterstützen deshalb gerne die Jugendfeuerwehren und freuen uns natürlich auch, wenn sich viele von ihnen für Ausbildungen in den Elektroberufen entscheiden." Formell soll die Spende am Donnerstag, den 23. Januar 2020 um 13.00 Uhr in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Tornesch überreicht werden. Hierzu laden wir die Presse herzlich ein und bitten um eine kurze Rückmeldung, ob eine Teilnahme Ihrer Redaktion möglich ist. 17.01.2020 Claudia Mohr

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell