Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Danziger Straße 30.04.2020, 22.20 Uhr

Am Donnerstagabend kam es gegen 22.20 Uhr in der Danziger Straße an der Ecke zur Martin-Luther-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei zog sich eine der beteiligten Personen leichte Verletzungen zu, die aber nicht behandlungsbedürftig waren. Die Personen machten in einer polizeilichen Sachverhaltsklärung unterschiedliche Angaben. Deshalb suchen die Beamten Zeugen die etwas beobachtet haben. Möglicherweise sind die beteiligten Personen zuvor in einem naheliegenden Lebensmitteldiscounter schon aufeinandergetroffen und dieses ist anderen Personen aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen, die eine mögliche Auseinandersetzung beobachtet haben. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

