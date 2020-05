Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Büddenstedter Weg 30.04.2020, 18.00 Uhr - 03.05.2020, 10.35 Uhr

Einen Schaden von mindestens 4.000 Euro richteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße Büddenstedter Weg an. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.35 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand verschafften sich die Täter zur fraglichen Zeit gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Hier betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume. Verschlossene Türen und Schränke wurden dabei durch die Täter mit brachialer Gewalt geöffnet.

Bei ihrer Diebestour durch das Gebäude erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen Mobiltelefone und Tabletts.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Einbruch geben können. Zuständig sind die Ermittler des Arbeitsfeldes 2 beim Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell