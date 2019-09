Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden- Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Sasbachwalden (ots)

Am frühen Samstagnachmittag befuhr eine Motorradgruppe, bestehend aus 3 Motorradfahrern, die B 500 aus Richtung Mummelsee kommend in Fahrtrichtung Unterstmatt. Hierbei musste einer der drei verkehrsbedingt verlangsamen. Ein nachfolgender Zweiradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Vorrausfahrenden auf. Dieser geriet daraufhin ins Schlingern, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen. Ferner kam auch der Auffahrende zu Fall. Einer der Verunfallten erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die B 500 sowie der Bereich B500/ L86 musste im Zeitraum von 12:45- 17:00 Uhr gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro taxiert.

