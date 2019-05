Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 04./05.05.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit zwischen 03.05.19, 18:00 Uhr bis zum 04.05.19, 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter im Stadtgebiet Friesoythe einen geparkten Pkw. Der Pkw war in der Ringstraße, Höhe der Hausnummer 6, abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

PK Friesoythe

04491-93160

