POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag, 04.05.2019, bis Sonntag, 05.05.2019

Vechta - Tageswohnungseinbruch

Unbekannte Täter gelangten am Samstag, 04.05.2019, im Zeitraum von 10.50 Uhr bis 15.00 Uhr, durch den Garten eines Einfamilienhauses am Kreuzweg an das dortige Wohnhaus. Hier wurde die Scheibe einer Außentür zur Küche eingeschlagen. Nach Eindringen in das Haus wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Den Täter fielen einige Schmuckstücke in die Hände. Sollten während des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so sollte Hinweise an die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) gegeben werden.

Vechta - Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Vechta

Am Samstag, 04.05.2019, 17.07 Uhr, löste die Brandmeldeanlage eines Entsorgungsbetriebes in Vechta eine Feuermeldung im Inneren des Bürogebäudes aus. Die eintreffende Feuerwehr konnte einen brennenden Karton auf einer eingeschalteten Herdplatte ausmachen und den Entstehungsbrand schnell löschen. Der Brand entstand vermutlich durch ein versehentliches Einschalten der Herdplatte beim Abstellen des Karton. Es entstand ein leichter Schaden im Kücheninventar.

Vechta - Sachbeschädigungen an Pkw

Unbekannte Täter beschädigten am Samstag, 04.05.2019, 22.00 Uhr, den rechten Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen an der Falkenrotter Straße in Vechta geparkten Pkw Citroen Saxo. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 500,- Euro.

Ein Pkw Peugeot 307 wurde im Zeitraum von Samstag, 04.05.2019, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 05.05.2019, 03.50 Uhr, beschädigt. Das Fahrzeug, welches einem Security Unternehmen gehört, war im Bereich Am Klapphaken / An-der-Christoph-Bernhard-Bastei abgestellt. Hier wurde die Frontscheibe mit einem Stein eingeworfen. Ob die Sachbeschädigung möglicherweise durch abgewiesene Gäste verursacht wurde, wird derzeit geprüft.

Zeugen für beide Sachbeschädigungen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 05.05.2019, 03.48 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Osnabrück in Visbek den Visbeker Damm. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,74 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

