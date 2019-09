Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim/Baden - Brand auf Spielplatz

Bietigheim/Baden (ots)

Am Freitagnachmittag zündete eine dreiköpfige Personengruppe Jugendlicher auf einem Spielplatz in Bietigheim eine Chipstüte im Bereich einer Sitzgruppe an. Hierbei wurde eine Tischplatte, bestehend aus Kunststoff, in Mitleidenschaft gezogen. Eigens eingeleitete Löschversuche mittels mitgeführter Getränke sowie dem vorhandenen Sand blieben erfolglos. Auch die Brandbekämpfung durch die Nachbarschaft mit Gießkannen war wirkungslos, sodass die alarmierte Feuerwehr mit 2 Löschfahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Löschung hinzugezogen wurde. Die Verursacher verblieben bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Im Anschluss wurden diese an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Der Spielplatz ist weiterhin nutzbar. Die Schadenshöhe wird auf 3000 EUR taxiert.

