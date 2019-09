Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit anderer Intension

Bühl (ots)

Eine 27-Jährige kam am Donnerstagabend gegen 22 Uhr zur Anzeigenaufnahme zum Polizeirevier nach Bühl. Dabei fuhr die Frau mit ihrem Kleinwagen auf den Hof des Polizeireviers und erstattete bei den Beamten der Nachtschicht Anzeige gegen einen Bekannten. Im Verlauf der Vernehmung fiel dem Beamten auf, dass die Autofahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf Nachfrage gab sie an, dass sie vor Kurzem Drogen konsumiert hatte. Nach der Anzeigenaufnahme musste die 27-Jährige neben einem Urintest auch noch eine Blutprobe und den Fahrzeugschlüssel abgeben. Den Heimweg trat die Frau dann ohne ihren Kleinwagen an. Beide Anzeigen wurden aufgenommen und an die zuständigen Stellen weitergeleitet

