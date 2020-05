Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Linienbusse geraten in Brand - 300.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Jerxheim, Siedlung am Heeseberg 04.05.2020, 05.15 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am frühen Montagmorgen zwei auf einem Hof abgestellte Linienbusse in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen brennenden Bus bemerkt und unverzüglich Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Heeseberg wenige Minuten später am Ort eintrafen, standen beide Omnibusse, begünstigt durch herrschenden Wind in Vollbrand.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde das ganze Ausmaß der Feuersbrunst sichtbar. Beide Busse waren bei dem Brand völlig zerstört worden. Der hierbei entstandene Schaden dürfte sich auf mindestens 300.00 Euro belaufen.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist die Polizei in Schöningen unter der Rufnummer 05352/95105-0.

