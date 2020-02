Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Getränkemarkt

Wegberg (ots)

Mithilfe eines Gullideckels haben unbekannte Täter am Dienstag, 11. Februar, gegen 3.15 Uhr, die Scheibe eines Getränkemarktes an der Straße Am Bahnhof eingeschlagen. Aus dem Kassenbereich entwendeten sie diverse Tabakwaren.

