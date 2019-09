Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbsich Hall: Weitere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Unfälle

Schwäbisch Hall: Beim Ausparken Omnibus beschädigt

Beim Ausfahren aus einer Parklücke in die Einkornstraße beschädigte ein 60-jähriger Lenker eines Klein-LKW einen an der Haltestelle Swiggerweg stehenden Omnibus. Es wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Rosengarten: Mit Reh kollidiert

Am Donnerstag um kurz nach 07:15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Lenker eines Kfz Ligier die L1054 von Hohenhardtsweiler in Richtung Renkenbühl. In einer dortigen Rechtskurve kollidierte der Fahrzeuglenker mit einem Reh, welches die Fahrbahn querte. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Gerabronn: Weitere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

An einem Supermarkt in der Haller Straße wurde über das Wochenende der Zugang zum Markt mit roter Farbe besprüht. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro. Ebenso wurde die Zufahrt zu einem Getränkemarkt im Narzissenweg mit blauer Farbe beschädigt. Auch hier wird Schaden auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

