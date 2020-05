Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei sucht Unfallbeteiligten- Bulli überrollt Fuß

Bünde (ots)

(sls) Bereits am Freitagnachmittag (22.5.) gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Klusstraße in Bünde. Ein 8-Jähriger befand sich auf einem Skateboard auf der Klusstraße in Richtung Dünner Straße. Seine ältere Schwester war vor ihm unterwegs. Beide befanden sich zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Board auf dem rechten Fahrstreifen. Ein von hinten heranfahrender schwarzer Bulli habe ihn plötzlich berührt und sei ihm über den linken Fuß gefahren. Durch den Zusammenstoß fiel der 8-Jährige über das Skateboard auf den Boden. Der Fahrer des schwarzen Bulli mit grünen Streifen entfernte sich danach in Fahrtrichtung Dünner Straße ohne seinen Pflichten als möglicher Unfallverursacher nachzukommen. Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten oder weiteren Zeugen, die Angaben zum Bulli oder dessen Fahrer machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

