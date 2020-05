Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Bargeld aus Autos entwendet, Gartenhäuser aufgebrochen, Wohnwagen mit Farbe beschmiert, Fahrzeugbrand, Sachbeschädigungen u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 20 Uhr und 23 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstag einen in der Fronackerstraße geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Strümpfelbach: Bargeld aus Autos entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 8 Uhr aus insgesamt vier Pkw, die in der Hauptstraße abgestellt waren, Bargeld. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die Pkw unverschlossen am Straßenrand geparkt, weshalb der Täter ohne größeren Aufwand an sein Diebesgut gelangte. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Freitag, 20:45 Uhr und Samstag, 7:50 Uhr wurden im Gewann Rotenbühl insgesamt sechs Gartenhütten aufgebrochen und aus diesen Werkzeug sowie Brennholz im Gesamtwert von rund 300 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Leutenbach-Nellmersbach: Wohnwagen mit Farbe beschmiert

Bislang unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Donnerstag, 14:40 Uhr und Samstag, 10:30 Uhr einen in der Daimlerstraße abgestellten Wohnwagen mit Farbe und beschädigten diesen hierdurch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rund 2000 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstag an einem geparkten VW Golf. Der Golf war zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Hölderlinstraße abgestellt und wurde hierbei von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Winnenden: Fahrzeugbrand

In der Nacht auf Montag brannte in der Albertviller Straße ein geparkter Ford Mustang vollständig aus. Kurz vor Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr über den brennenden Pkw informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden kam mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, konnte ein vollständiges Ausbrennen des Autos aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 07195 6940 zu melden.

Murrhardt-Fornsbach: Sachbeschädigung an Kleingartenanlage

Unbekannte haben zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 9:00 Uhr an einer Kleingartenanlage in der Emil-Kasper-Straße Sachschaden verursacht. Die Täter hoben das Eingangstor aus den Angeln und warfen es gegenüber in das Gebüsch. Des Weiteren stießen sie ein mit Erde gefülltes Hochbeet um, welches dadurch beschädigt wurde. Es entstand geringer Sachschaden

Die Polizei Murrhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07192 5313.

Backnang: Feuer im Wald entzündet

Ein Anrufer meldete am Samstag gegen 15:30 Uhr, dass ein Mann im Bereich der Räuberhöhle im dortigen Wald ein Feuer entzündet hätte. Die Beamten fuhren die Örtlichkeit an und trafen einen 56-jährigen Mann an. Die Beamten wiesen ihn an, das Feuer zu löschen, was dieser widerwillig tat. Es entstand kein Schaden.

Backnang: Betrunkener in Gewahrsam

Ein 42-Jähriger fiel am Samstagabend im Fritz-Munz-Weg durch sein unschönes Verhalten auf. Der offenbar stark betrunkene Mann urinierte mehrfach für Passanten sichtbar. Anschließend suchte er die Nähe von zwei jungen Frauen. Diese gaben dem Mann zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen solle, was jedoch keinen Erfolg brachte. Letztlich wurde der Mann von den herbeigerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Er musste zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle.

Auenwald-Mittelbrüden: Versuchter Einbruch

Zwischen 1:00 Uhr und 2:00 Uhr am Sonntag haben bislang unbekannte Diebe versucht in die Räume eines Getränkemarktes in der Straße Im Anwänder zu kommen. Dabei scheiterten die Einbrecher offenbar an der Türe.

Die Polizei Backnang bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 07191 9090.

Fellbach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Samstag gegen 12:20 Uhr bemerkte ein Nissan-Fahrer an seinem auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße abgestellten Auto einen Unfallschaden. Vor seinem Einkauf hatte er noch eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin gesehen, die mit ihrem Wagen dort geparkt hatte. An dem Nissan entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Fellbach bittet Zeugen sich unter Telefon 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Sachbeschädigung an Kiosk

Ein Unbekannter warf zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 13:00 Uhr einen Stein gegen ein Fenster eines Kiosks in der Esslinger Straße. Dabei wurde die Scheibe des Kiosks beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Fellbach bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Betrunkener Radfahrer stürzt

Am Samstag kurz nach 21:00 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Radler unter Alkoholeinfluss die Esslinger Straße südwärts. Dabei kollidierte er mit dem Bordstein und stürzte gegen einen geparkten PKW der Marke Hyundai. Der Hyundai wurde dabei leicht beschädigt. Der Radfahrer wurde einem Atemalkoholtest unterzogen. Er wies einen Wert von über zwei Promille auf, weshalb er für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht wurde. Ihm droht ein Strafverfahren.

Fellbach: Betrunkener Radfahrer stürzt II

Die Rettungsleitstelle teilte am Samstag gegen 22:00 Uhr mit, dass ein Radfahrer im Bereich des Kappelbergs gegen eine Schranke gefahren wäre und dabei gestürzt war. Rettungskräfte seien auf Anfahrt zur Wohnadresse des Mannes. Eine dorthin entsandte Streife konnte den Sachverhalt so bestätigen. Der Mann musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Hier wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Mann wies einen Wert von rund 1,9 Promille auf. Daher wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell