POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand gegen Polizeibeamte - Polizisten ins Gesicht getreten - Polizeibeamtin Haare ausgerissen - Einbruch in Berufsschulzentrum - Sonstiges

Aalen: Einbruch in Berufsschulzentrum

Am frühen Montagmorgen warfen Unbekannte gegen 3.20 Uhr eine Fensterscheibe des Sekretariats am Berufsschulzentrum in der Steinbeisstraße mit mehreren großen Kieselsteinen ein und verschafften sich so Zugang in den Büroraum, aus dem sie einen Computerbildschirm entwendeten. Über weiteres Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Wildunfälle im Bereich Aalen Aalen:

Auf der B 19 wurde am Sonntagabend ein Reh beim Queren der Fahrbahn gegen 21.15 Uhr von einem in Richtung Oberkochen fahrenden BMW eines 40-jährigen Lenkers erfasst. Das Tier flüchtete anschließend und hinterließ am Fahrzeug einen Schaden von ca. 3000 Euro.

Abtsgmünd:

Zwischen Hüttlingen und Abtsgmünd erfasste am Sonntagmorgen ein Pkw-Lenker gegen 6.10 Uhr auf der der B 19 ein Reh, das dabei getötet wurde. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Ellwangen:

Auf der L 1076 wurde am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr ein Reh von einem VW eines 31-jährigen Lenkers erfasst und getötet, der von Riepach in Richtung Pfahlheim unterwegs war. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Neuler: Am Samstagabend wurde gegen 21.35 Uhr ein Reh von einem 21-jährigen Mercedes-Lenker erfasst und getötet, der auf der K 3232 von Fachsenfeld kommend in Richtung Neuler unterwegs war. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Ellwangen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Rahmen eines Einsatzes gegen 0.40 Uhr in der Burgstraße zunächst zu massiven Beleidigungen gegen die beiden Polizeibeamten. Als daraufhin die Personalien des Mannes überprüft werden sollten, wehrte sich dieser vehement gegen die Maßnahmen. Der 29-jährige Mann, der fast 3 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde dabei leicht verletzt.

Ellwangen: Sachbeschädigung Zaun

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde an zwei Stellen die Umzäunung am LEA-Areal in der Georg-Elser-Straße beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrbahnseite nicht eingehalten

Beim Befahren der Güglingstraße hielt am Sonntag eine 34-jährige Opel-Lenkerin gegen 13 Uhr in einer Kurve ihre Fahrbahnseite nicht ein, weshalb sie mit einem entgegenkommenden VW eines 58-Jährigen kollidierte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Eine 55-jährige Peugeot-Lenkerin bemerkte am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr, dass ihr Fahrzeug auf der Fahrerseite stark beschädigt worden war. Zu diesem Zeitpunkt stand der PKW auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schwerzerallee. Der Schaden könnte allerdings auch im Heimstättenweg verursacht worden sein. Hier war das Fahrzeug zwischen dem 07.05., 17 Uhr und Samstagnachmittag geparkt. Da der genaue Unfallort nicht bekannt ist wird um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580 an die Polizei Schwäbisch Gmünd gebeten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Polizisten ins Gesicht getreten

Am Samstag um kurz vor 20 Uhr wurde die Polizei in die Straße Beim Lindenmahd gerufen. Hier kam es im Vorfeld zu einem Familienstreit, in dessen Verlauf ein 22-Jähriger zunächst versuchte seine Eltern zu schlagen und anschließend mit einem Schirmständer eine Glastür einschlug. Auf der Anfahrt konnte der junge Mann in der Lachenäckerstraße angetroffen werden. Der 22-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, zudem konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Nachdem der Mann den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete und sich entfernen wollte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Bei der folgenden Festnahem wehrte sich der junge Mann massiv, beleidigte die Polizisten und trat, auf dem Boden liegend, einem Beamten mit dem Fuß ins Gesicht. Im Anschluss wurde die Person einem Arzt vorgestellt, welcher die Einweisung in eine Spezialklinik anordnete.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallt gegen Hauswand

Am Samstag um 11:15 Uhr wurde die Polizei in die Gemeindehausstraße gerufen. Dort verwechselte eine 82-jährige Autofahrerin das Gaspedal mit dem Bremspedal und prallte mit ihrem VW gegen eine Hausmauer. Die Seniorin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamtin Haare ausgerissen

Am Samstag um kurz nach 13:30 Uhr wurde die Polizei in ein Schuhgeschäft in die Bocksgasse gerufen. Dort kam es zu Streitigkeiten mit einer 49-jährigen Kundin, welche gebrauchte Schuhe umtauschen wollte. Vor Ort zeigte sich die Kundin uneinsichtig und wollte das Ladengeschäft trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen. Nachdem sie von einer 37-jährigen Polizistin zur Tür gebracht werden sollte, riss sie der Beamtin die Schutzmaske vom Gesicht, griff ihr in die Haare und lies sich zu Boden fallen. Hierbei wurde der Polizistin ein größeres Haarbüschel ausgerissen.

