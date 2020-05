POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis

Fellbach: Betrunkener Radfahrer auf geparktes Auto gestürzt

Am Samstag um 21:05 Uhr befuhr ein 33 -jähriger Fahrradfahrer die Esslinger Straße in Richtung Süden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung fuhr er gegen den Randstein und kam ins straucheln. Im Anschluss fiel er gegen einen geparkten Pkw-Hyundai einer 65 -jährigen Frau. Der Sachschaden am Pkw beträgt 500 Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt, musste aber trotzdem mit der Polizeistreife ins Krankenhaus zur Blutentnahme.

Berglen: Unfallflucht nach Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

Am Samstag um 20:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Pkw die K1872 von Erlenhof in Richtung Birkenweißbuch. Der unbekannte Fahrer fuhr nicht äußerst rechts und teilweise auf der Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 19 -jährige Fahrerin eines VW-Polo musste um eine Kollision zu vermeiden nach rechts ausweichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und wurde von einer Leitplanke aufgeladen. Der Pkw kippte in der Folge seitlich eine Böschung herunter und kam auf der Seite zum Liegen. Durch den Unfall erlitt die Polo-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw machen können, sich unter Telefonnummer 07195/6940 zu melden.

Schorndorf: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Samstag um 16:55 Uhr befuhr ein 27 -jähriger Renault Fahrer mit seinem Kleinbus die L1148 von Schorndorf-Miedelsbach in Richtung Rudersberg. Nach der Einmündung Steinenberg kam dieser aufgrund noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und auf den rechten Grünstreifen. Von dort geriet er dann auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommenden 51 -jährige Audi-Fahrerin konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Audi-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 30.000 Euro

Landkreis Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall: Betrunken in Schlangenlinien unterwegs

Am Samstagnachmittag um 15:35 Uhr wurde der Polizei durch aufmerksame Zeugen ein Pkw VW-Golf gemeldet, welcher in auffälligen Schlangenlinien die Einkornstraße in Richtung Karl-Kurz-Straße befuhr. Der Golf kam auf Höhe der Post und beim Gartencenter auf die Gegenfahrbahn, so dass die jeweils entgegenkommenden Pkw-Lenker abbremsen oder ausweichen mussten. Zeugen konnten dann die 62 -jährige Golf-Fahrerin am Kreisverkehr anhalten. Bei der anschließenden Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die betrunkene Fahrzeugführerin musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht in diesem Zusammenhang den oder die Fahrer/in eines entgegen gekommenen roten VW-Bus T4. Hinweise unter Telefonnummer 0791/4000.

Vellberg/Obersontheim: Unter Alkoholeinfluss den Gegenverkehr gefährdet

Bereits am Freitag um 17:00 Uhr befuhr ein Fahrer eines Renault Megan die L1060 von Vellberg in Richtung Obersontheim. Einem hinterherfahrenden Zeugen fiel die unsichere Fahrweise auf und beobachtete, dass der Renault kurz vor der Kreuzung nach Ummenhofen trotz eines entgegenkommenden Fahrzeugs die Mittellinie überfuhr. Ob es hier zu einer Gefährdung Gegenverkehrs kam, ist bislang noch nicht geklärt. Auf der K2620 in Richtung Untersontheim fuhr er dann weiter in Schlangenlinien und bog dort von der Roßhofstraße den Verbindungsweg in Richtung Schloßstraße ein. Als der Zeuge nach kurzer Zeit den Verbindungsweg wieder befuhr, stellte er den Renault im Graben stehend fest. Dort wurde er durch einen anderen Fahrzeugführer aus dem Graben gezogen und fuhr anschließend weiter. Der 36 -jährige Fahrer wurde an der Halteranschrift festgestellt und musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. Der Sachschaden am Pkw beträgt 4.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs auf der L1060 wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 zu melden.

