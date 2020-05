POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Kirchberg an der Jagst - Pkw kam ins Schleudern, überschlug sich, kam auf dem Dach zum Liegen - Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt

Am Freitagmorgen kurz vor sieben Uhr befuhr ein 49-jähriger Opel Corsa Fahrer die Landstraße 1044 von Gaggstatt in Fahrtrichtung Kirchberg an der Jagst. In einem Kurvenbereich geriet er zunächst gegen den rechten Randstein. Er steuerte gegen, kam gegen den linken Randstein und schleuderte wieder nach rechts. Anschließend durchbrach er einen Holzzaun, fuhr schräg eine Böschung hoch und überschlug sich. Im Anschluss kam er auf dem Dach wieder auf die Fahrbahn, wo er nach ca. 40 Metern auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Durch den Unfall wurde u.a. die vordere Stoßstange und das linke Vorderrad abgerissen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt eine leichte Kopfplatzwunde, war aber sonst unverletzt. Der Schaden am Zaun wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Mainhardt - Motorradfahrer gestürzt

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 2582 von Brettach kommend in Fahrtrichtung Mainhardt. In einer Kurve kam er aufgrund verflüssigtem Teer mit seiner BMW zu Fall und verletzte sich leicht. An seinem Motorrad entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

