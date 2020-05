Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Unfälle

Ostalbkreis (ots)

Ellwangen - Auffahrunfall oder zurückgerollt?

Am Freitag gegen 15.15 Uhr kam es an der Ampel Rotenbacher Straße / B290 zu einem Auffahrunfall zwischen einem Seat und einem Ford Mondeo beide mit Anhänger. Beide Beteiligte stellten den Unfallhergang unterschiedlich dar. Einer behauptet, dass der andere aufgefahren wäre - der andere, dass das Fahrzeug zurückgerollt wäre - Gesamtschaden ca. 600 Euro. Die Polizei in Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, sucht Zeugen zum Unfallhergang, um die Sachlage zu klären.

Schwäbisch Gmünd - geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Pkw-Lenker beschädigte zwischen Mittwoch 10 Uhr und Freitag 19 Uhr einen 1er BMW auf dem Parkplatz einer Bank in der Fischergasse und flüchtete. Vermutlich streifte der Wagen beim Rangieren den vorderen rechten Kotflügel des BMW. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

