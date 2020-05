POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Brand einer Hecke

Kurz nach 16:00 Uhr alarmierte ein 50-jähriger Mann am Donnerstag die Rettungsleitstelle. Er hatte mit einem Bunsenbrenner Unkraut am Gehweg weggebrannt. Dabei war ein Funke auf die Hecke seines Grundstücks übergesprungen. Beim Versuch die Hecke zu löschen, wurde der Mann leicht verletzt. Die Feuerwehr Crailsheim war mit drei Fahrzeugen und 12 Kräften vor Ort und löschte die Hecke.

Vellberg: Feuerwehreinsatz am Rathaus

Eine Zeugin meldete am Freitag gegen 12:00 Uhr ein Feuer im Parkhaus in der Straße AM Zwinger. Ein Unbekannter hatte hier offenbar die Reste einer Toilettenpapierrolle angezündet. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Vellberg war mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften im Einsatz und löschte das noch schwelende Papier. Sachschaden entstand keiner.

Die Polizei Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973.

