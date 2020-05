Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raubüberfall auf Apotheke, illegale Müllablagerung, Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Wildunfall

Am Donnerstag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer die L1022 in Richtung Herrentierbach. Etwa 800 Meter vor der Ortschaft kollidierte der Wagen mit einem von rechts nach links die Fahrbahn querenden Reh. Das Tier wird bei dem Unfall getötet. An dem BMW entsteht Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Jagstzell: Unfall nach medizinischem Notfall

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor am frühen Freitagmorgen gegen 2:30 Uhr ein 43-jähriger BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und auf der B290 vor Jagstzell in Fahrtrichtung Crailsheim seitlich mit der dortigen Leitplanke zusammen. Der Fahrer musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. Dabei entstand an dem Wagen ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde nach dem Unfall abgeschleppt.

Schwäbisch Hall: Illegale Müllablagerung

Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall entdeckten am Donnerstag kurz nach 13:00 Uhr in der Alten Hessentaler Straße 5-6 Müllsäcke mit Bauschutt und Tapetenresten. Offenbar wurden diese von einem Unbekannte an der Örtlichkeit illegal entsorgt.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen um Hinweise auf den Verursacher utner Telefon 0791 400-0.

Gaildorf: Fehler beim Fahrspurwechsel

13.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag kurz vor 21:00 Uhr bei einem Unfall in der Schloßstraße. Ein 559-jähriger VW Sharan-Fahrer befand sich auf der Fahrspur in Richtung Kanzleistraße. Als er von dort auf die rechte Spur zum Abbiegen in Richtung Bahnhofstraße wechseln wollte, übersah er einen hier fahrenden VW Polo eines 21-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der junge Fahrer leicht verletzt.

Crailsheim: Raubüberfall auf Apotheke

Am Donnerstagabend betrat unmittelbar vor 18:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann die Apotheke am Berliner Platz und forderte die Apothekerin mit vorgehaltenem Messer auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die 65-jährige Frau weigerte sich, schloss die Kasse ab und rief ihren Mann. Daraufhin griff der Unbekannte die Kassenschublade und flüchtete. Der zu Hilfe gerufene 58-jährige Apotheker schaffte es den flüchtenden Täter noch durch einen Tritt ins Straucheln zu bringen, so dass dieser die Kassenschublade vor der Apotheke verlor. Anschließend flüchtete der Täter jedoch in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Täter wird als 165-175 cm großer Mann mit normaler Statur beschrieben. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Vermutlich handelt es sich um einen jungen Mann. Dieser war schwarz gekleidet, wobei das Oberteil eine Kapuze hatte. Vor dem Gesicht trug der Täter eine schwarze Maske oder Sturmhaube. An den Händen trug er Einweghandschuhe.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweise unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

