POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch in Baustoffhandel - Streit in Wohnunterkunft - Flächenbrand - Farbschmierereien - Sonstiges

Backnang: Versuchter Einbruch in Baustoffhandel

Am Freitagnacht um kurz nach 2:45 Uhr wurde der Polizei in Backnang ein Einbruch in ein Baustoffgeschäft in der Bertha-Benz-Straße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter über einen Zaun auf der Südseite auf das Firmengelände. Von dort aus stiegen sie mittels einer Leiter auf die Dachebene. Auf dem Dach wurde durch die Einbrecher versucht ein Oberlichtfenster aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Vermutlich wurden die Diebe im weiteren Verlauf durch die eintreffenden Polizeistreifen gestört und flüchteten. Das Gelände sowie das Gebäudeinnere wurde im Anschluss durch mehrere Polizeistreifen abgesucht. Auf dem Dach konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Bei der Fahndung nach den Einbrechern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.

Backnang: Streit in Wohnunterkunft

Am Freitag um kurz nach 01:15 Uhr wurde die Polizei in eine Gemeinschaftsunterkunft in der Hohenheimer Straße gerufen. Von dort wurde mitgeteilt, dass es in der Küche zu einem Streit unter zwei Männern kam. Im Verlauf des Streits hat ein 24-Jähriger einem 21-Jährigen zunächst mit den Fäusten geschlagen. Im weiteren Verlauf nahm der 24-Jährige einen Holzstuhl und ging damit auf seinen Kontrahenten los. Der 21-Jährige konnte leicht verletzt das Gebäude verlassen und die Polizei rufen. Der 24-Jährige konnte durch die eintreffenden Beamten in seinem Zimmer, einen Joint rauchend, angetroffen werden. Außer wegen der begangenen Körperverletzung muss sich der Mann nun auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Althütte: PKW auf der Fahrbahn

Am Freitag um 01:11 Uhr wurde der Polizei in Backnang mitgeteilt, dass in Schöllhütte in der Ebniseestraße ein PKW Audi mitten auf der Straße stehen würde. Tatsächlich war es wohl so, dass der PKW in diesem Bereich geparkt, aber nicht gegen das Wegrollen gesichert wurde, so dass sich das Fahrzeug selbstständig machte und auf die Fahrbahn rollte. Der PKW wurde durch die eintreffenden Beamten auf einen dortigen Parkplatz geschoben und mit Steinen unter den Rädern gegen ein erneutes Wegrollen gesichert.

Auenwald: Flächenbrand

Am Donnerstag um kurz vor 16.30 Uhr kam es in Unterbrüden in der Verlängerung der Silcherstraße aus bislang unbekannten Gründen zu einem Flächenbrand einer Wiese, welcher durch die Feuerwehr Auenwald, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht wurde.

Fellbach: Sachbeschädigung an PKW

An einem PKW Skoda, welcher in der Tiefgarage der Volkshochschule in der Eisenbahnstraße geparkt war, wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag der rechte Außenspiegel abgerissen. Hinweise auf die Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 entgegen.

Kernen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Gartenstraße fuhr am Donnerstag um kurz vor 16:15 Uhr ein 56-jähriger Toyota-Lenker rückwärts gegen einen auf der anderen Straßenseite geparkten PKW Ford Focus. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Fellbach: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr, wurde in der Stettener Straße ein Stromkasten mit grüner Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden ist derzeit nicht bekannt.

Remshalden: Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch dem 01.04. und Mittwoch, 06.05.2020 versuchten Unbekannte den Fensterladen eines Gebäudes im Gewann Steinhalde aufzubrechen. Da die dahinter befindlichen Sicherungsstreben jedoch standhielten, musste der Täter erfolglos wieder abziehen. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Remshalden, Tel.: 07175/72463.

Waiblingen: Wildunfall

Auf der B 29 am Teiler in Richtung Aalen erfasste ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Mazda am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro; das Tier wurde getötet.

Weinstadt-Beutelsbach: 1000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 38-Jährige ihren Pkw Toyota am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf der Kaiserstraße anhalten. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz zu geben, ließ sie ihren Pkw etwas zurückrollen, wobei sie ein hinter ihr stehendes Fahrzeug beschädigte.

Weinstadt-Endersbach: 22-Jähriger geschlagen und bestohlen

Eine Zeugin verständigte am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr die Polizei, nachdem ihr ein 22-Jähriger erzählt hatte, dass er geschlagen und bestohlen worden sei. Beamten des Polizeireviers Waiblingen gegenüber gab der Mann an, dass er von drei ihm bekannten Männern in der Küche einer Gemeinschaftsunterkunft in der Strümpfelbacher Straße geschlagen wurde; anschließend hätte einer davon aus dem Zimmer des 22-Jährigen dessen Handy entwendet. Die mutmaßlichen Täter konnten vor Ort von mehreren Streifenwagenbesatzungen vorläufig festgenommen und zur Sache befragt werden. Ein 18-Jähriger gab an, dass er von dem 22-Jährigen seinerseits vor den Schlägen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei. Entsprechende Verletzungen konnten bei dem 18-Jährigen tatsächlich festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen-Hegnach: Fahrzeug gestreift

Widersprüchliche Angaben zum Hergang eines Unfalls machten die beiden betroffenen Autofahrer gegenüber der Polizei am Donnerstagnachmittag. Gegen 17.15 Uhr war es in der Hauptstraße zum Zusammenstoß eines Pkw VW Golf und eines Pkw Renault gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Da die Fahrzeuge beim Eintreffen der Polizei nicht mehr in der Unfallstellung standen, konnte der Unfallhergang letztlich nicht geklärt werden.

Weinstadt-Beutelsbach: Radfahrer verletzt

Prellungen und Schürfungen zog sich ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag zu. Gegen 14.30 Uhr befuhr der Radler ordnungswidrig den Gehweg der Stuttgarter Straße von Schnait in Richtung Beutelsbach. Auf Höhe der Kreuzung Schönfelder Straße querte er die Straße. Zeitgleich bog eine Pkw-Lenkerin nach rechts ab. Der 57-Jährige erschrak und bremste sein Rad stark ab, wodurch er zu Boden stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Korb: Leitplanke gestreift

Mit ihrem Pkw VW kam eine 78-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der B 14 Höhe Anschlussstelle Waiblingen-Nord wegen Unachtsamkeit von der Straße ab und streifte die dortigen Leitplanken. An ihrem Fahrzeug entstand hierbei ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Winterbach: Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag wurde gegen 16:40 Uhr eine Unfallflucht in der Straße Neue Gasse gemeldet. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte dort mit seinem Wagen einen an der Einmündung zur Bahnhofstraße in einer Parkbucht stehenden VW beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07181 204-0 zu melden.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag zwischen 18:15 Uhr und 20:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein am Karlsplatz ein mit einem Zahlenschloss gesichertes graues Mountainbike der Marke Cube.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

