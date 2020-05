Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchte Einbrüche ins Vereinsheime - gestürtzte Radfahrer - Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfall an Kreuzung

Am Mittwochabend gegen 18:25 Uhr befuhr ein 76 Jahre alter Hyundai-Fahrer die Werderstraße in Fahrtrichtung Burgstraße. Dort wollte er an der dortigen Kreuzung nach links in die Burgstraße einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin die Burgstraße aus Richtung Lortzingstraße kommend in Fahrtrichtung Feuerseestraße. An der Kreuzung Burgstraße/Werderstraße missachtete die junge Fahrerin die Vorfahrt des Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, bei dem ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro entstand.

Berglen: PKW fährt auf Roller auf

Am Donnerstag um kurz vor 12:30 Uhr fuhr in der Marienstraße, an der Kreuzung zur Olgastraße, ein 40-jähriger PKW Ford-Lenker auf eine vor ihm anhaltende Roller-Lenkerin auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Leutenbach: Versuchte Einbrüche ins Vereinsheime

Zwischen Mittwochnachmittag, 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:40 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Vereinsheim in der Jahnstraße ein. Hierzu wurde zuvor ein Fenster in das Treppenhaus der Rems-Murr-Halle zerstört. Danach stiegen der oder die Einbrecher durch das Fenster in das Treppenhaus ein. Von dort aus wurde versucht eine Tür in die Küche des Vereinsheims aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wurde das Treppenhaus über das zerstörte Fenster wieder verlassen.

In derselben Nacht wurde zudem versucht in ein weiteres Vereinsheim in der Jahnstraße einzubrechen. Hierzu hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf. Aus einem Vorraum wurde lediglich ein Baupickel entwendet, mit welchem er das Fenster des oben genannten Vereinsheimes brachial aufbrach.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Rufnummer 07195 / 969030 entgegen.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 10:35 Uhr fuhr ein 28-jähriger Seat-Lenker von der Zeppelinstraße auf die Beutelsbacher Straße ein. Hierbei missachtete er einen 57-jährigen Renault-Lenker, welcher seinerseits die bevorrechtigte Beutelsbacher Straße in Richtung Benzach befuhr. Bei dem Unfall wurde der Renault-Lenker verletzt.

Waiblingen: Auffahrunfall

An der Auffahrt zur B14 an der Anschlussstellen Waiblingen-Süd kam es am heutigen Donnerstag um 07:50 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ein 23-jähriger Ford-Lenker fuhr aus Unachtsamkeit auf einen Hyundai eines 62-Jährigen auf.

Winterbach: Radfahrer gestürzt

Am Mittwoch um 18:20 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Pedelec den geteerten Feldweg von Winterbach in Richtung Remshalden. Als er auf der Strecke einer Gruppe Fußgänger ausweichen musste, kam er in den unbefestigten Randstreifen und stürzte. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt.

Remshalden: Radfahrer gestürzt II

Auf der Brücke in der Badstraße stürzte am Mittwoch um 18:40 Uhr eine 34-jährige Fahrradfahrerin und verletzte sich dabei. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

