Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots)

Lorch: Diebstahl aus Pkw

Aus einem vermutlich unverschlossen in der Schulstraße abgestellten Pkw Touran wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen eine Arbeitstasche entwendet, in welcher sich ein Scanner sowie ein Firmenausweis befanden. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Lorch-Waldhausen: Sattelzug touchiert Laternenmast und Gartenzaun

Ein Sattelzuglenker touchierte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr im Kurvenbereich der Klingenstraße einen Laternenmast sowie einen Gartenzaun. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Höhe der Schäden am Laternenmast und an dem Gartenzaun müssen noch abgeklärt werden.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Am Donnerstagvormittag parkten ein 75-jähriger Citroen-Lenker sowie eine 61-jährige Opel-Lenkerin gegen 9.40 Uhr gleichzeitig ihre Fahrzeuge rückwärts in der Ziegelwaldstraße aus. Dabei kollidierte sie miteinander, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand.

Lorch: Diebstahl von Geldbörse

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Maierhofstraße wurde einer 35-jährigen Frau am Montag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr die Geldbörse nach ihrem Einkauf entwendet. Neben Bargeld befanden sich auf zwei EC-Karten, 1 Kreditkarte, Ausweis, Führerschein sowie diverse andere Karten in der Geldbörse. Hinweise auf den Dieb nimmt ebenfalls das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

