POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ein Unfall mit Fahrrad, zwei Unfälle mit motorisierten Zweirädern

Crailsheim: Fahrrad vs. PKW

Kurz vor 14:30 Uhr am Mittwoch fuhr ein 13-jähriger Junge mit einem Fahrrad von Kreuzberg kommend auf dem Gehweg entlang dem Pamiersring in Richtung Schönebürgstraße. Nachdem er den Fußgängerüberweg am Hammersbachweg passiert hatte, bog er in Richtung in Richtung des Fußgängerüberwegs am Pamiersring in Richtung Ellwanger Straße ab und wollte den Pamiersring queren. Dabei wurde das Fahrrad von dem Nissan einer in die gleiche Richtung fahrenden 54-Jährigen im hinteren Bereich touchiert. Der junge Radfahrer stürzte daraufhin. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt. An dem Nissan entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Crailsheim: Ohne Helm, ohne Führerschein

Am Mittwoch stellte eine Polizeistreife gegen 18:30 Uhr in der Haller Straße ein Motorrad fest, auf dem der Sozius keinen Helm trug. Daher wurden die Biker einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer der Malaguti-Maschine nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Dem Halter der Maschine droht ebenfalls ein Verfahren.

Schrozberg-Obereichenrot: Ohne Helm gegen Hauswand

Am Mittwochabendkurz nach 20:00 Uhr befuhr ein 17-HJähriger mit einem Yamaha-Motorroller ein Privatgrundstück. Dabei trug der junge Mann keinen Helm. Als er die Kontrolle über das Leichtkraftrad verlor, kollidierte er mit einer Hauswand. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

