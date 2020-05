Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Heckenbrand und Diebstahl

Aalen (ots)

Rot am See: Baggerlöffel entwendet

Zwischen Freitag, den 24.04.2020, und Montag, den 04.05.2020, haben Unbekannte von einer Baustelle im Kiefernweg zwei Baggerlöffel eines Kleinbaggers entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet Zeugen sich unter Telefon 07955 454 zu melden.

Schwäbisch Hall-Tüngental: Heckenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Dienstag gegen 17:20 Uhr in der Straße Brunnenwiesen eine Thujahecke. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte die Eigentümerin die Hecke selbstständig mittels eines Gartenschlauchs löschen. Mehrere Bäume und ein Gewächshaus wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei hat bezüglich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

