Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Wassersleben - Mutter löst festgenommenen Sohn aus

Wassersleben (ots)

Heute Morgen um 10:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen dänischen Opel Combo in der Ortschaft Wassersleben. Bei der Überprüfung des ordnungsgemäß ausgewiesenen 30-jährigen Dänen stellten die Beamten fest, dass dieser per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gesucht wurde. Er hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1900 Euro zu bezahlen.

Da er die geforderte Summe vor Ort nicht entrichten konnte, drohten ihm jetzt 95 Tage Gefängnis. Aus diesem Grund wurde der Däne mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen. Dort hatte er Glück. Seine Mutter erschien auf der Dienststelle und entrichtete für ihn an Ort und Stelle 15000 dänische Kronen. Dadurch blieb ihm der Gang in die JVA erspart und er konnte seinen Weg fortsetzen.

