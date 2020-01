Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - 36-jähriger Betrüger führte bei Festnahme Teleskopschlagstock mit sich

Flensburg (ots)

Gestern Mittag gegen 14:00 Uhr wurde ein 36-jähriger Flensburger mit seinem PKW im Stadtgebiet durch eine Bundespolizeistreife gestoppt. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des Fahrers kam heraus, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl wegen Betruges gesucht wurde und noch 300 Euro Geldstrafe offen hatte.

Er wurde durch die Bundespolizisten verhaftet und zur Dienststelle verbracht. Dabei fiel den Beamten ein in der Mittelkonsole des Renault liegender, griffbereiter Teleskopschlagstock auf. Auf Befragen gab der Fahrer an, dass er wisse, dass das verboten sei, er habe aber zurzeit Stress mit mehreren Personen und wollte sich so selbst schützen.

Auf der Dienststelle konnte er dann die geforderte Strafe samt Kosten begleichen und entging so einer Freiheitsstrafe von 15 Tagen. Wegen dem mitgeführten Schlagstock erwartet ihn allerdings eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

