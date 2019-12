Polizei Aachen

POL-AC: 21-jähriger Mann von Unbekannten durch Schläge und Stiche verletzt - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

In der letzten Nacht (05.12.2019) gegen 1.30 Uhr griffen laut Angaben eines 21-jährigen Geschädigten drei unbekannte Tatverdächtige diesen in der Nähe des Parkhauses Büchel an. Von hinten habe man ihm zunächst mehrfach auf den Kopf geschlagen und anschließend mit einem unbekannten Gegenstand in beide Oberschenkel gestochen. Der Geschädigte konnte fliehen und traf am Theaterplatz auf Zeugen, die die Polizei informierten. Mit einem Rettungswagen wurde der 21-jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Einen der Täter beschreibt der Geschädigte wie folgt: über 180 cm groß, athletische Statur, dunkle mittellange Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (fp)

