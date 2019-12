Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden in Aachen

Aachen (ots)

Am Montag (25.11.2019) gegen 8 Uhr ereignete sich in der Komphausbadstraße ein Verkehrsunfall in einer Parkbucht vor dem "Curry Palast". Beim Versuch einzuparken stieß die Fahrzeugführerin mit ihrer schwarzen Mercedes Benz A-Klasse gegen ein ebenfalls geparktes Auto und fuhr anschließend in ein angrenzendes Blumenbeet. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine Daimler Benz A-Klasse in schwarz, möglicherweise mit einem Frontschaden, da an der Unfallstelle Kühlflüssigkeit ausgelaufen war.

Zeugen werden gebeten, sich während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42201 zu melden. (fp)

