Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von Baustelle - Diesel und Baugerät entwendet - Unfallflucht - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Burgstetten-Erbstetten: Diesel und Baugerät entwendet

Aus einem Bagger und aus einer Raupe auf einer Baustelle Am Wasserwerk in der Straße Im Neugreut wurden zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen insgesamt etwa 500 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zudem wurde ein Stampfer der Marke Wacker gestohlen. Hinweise auf die Diebstähle nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.

Winnenden: Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle eines Neubaus in der Friedensstraße wurde zwischen dem 29.04.20, 16 Uhr und dem 30.04.20, 7 Uhr, ein Stromerzeuger im Wert von 1375 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Rufnummer 07195 / 6940 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstag und Mittwochmorgen, 8 Uhr, in der Alte Winnender Steige. Der Unfallflüchtige streifte dort einen geparkten PKW BMW. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500.

Sulzbach an der Murr: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um 06:50 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lenker eines Daimler-Benz die Haller Straße. An der Einmündung zur Umgehungsstraße übersah der Fahrer einen von rechts kommenden bevorrechtigten Fiat-Lenker, welcher auf der Umgehungsstraße in Richtung Bartenbach fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fiat-Fahrer wurde zudem bei dem Unfall leicht verletzt.

